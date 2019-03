Verletzungspech beim DSC: Nikola Radosová fällt aus

Dresden. In der wichtigsten Phase der Hauptrunde und kurz vor Beginn der Play-Offs, Ende März, muss der Dresdner Sportclub einen weiteren verletzungsbedingten Ausfall verkraften. Im Abschlusstraining vor dem Potsdam-Spiel am vergangenen Mittwoch zog sich die 26-jährige Slowakin einen kombinierten Muskel- Sehnenriss an der rechten Oberschenkelrückseite zu.

Ein weiterer Einsatz in dieser Saison ist damit fraglich. Teamarzt Dr. Tino Lorenz prognostizierte aufgrund der Schwere der Verletzung eine sechs- bis achtwöchige Pause. Eine genauere Prognose ist zum aktuellen Zeitpunkt nicht möglich. „Es tut mir natürlich sehr leid für Nikola. Sie war zuletzt in einer klasse Verfassung“, fühlt Cheftrainer Alexander Waibl mit seiner verletzten Spielerin. „Für uns gilt es jetzt, den Ausfall über das Team zu kompensieren. Es ist hart, aber da müssen wir durch!“

Für Nikola ist es die zweite schwere Verletzung ihrer Karriere. Bereits 2013 musste sie sich nach einem Kreuzbandriss zurückkämpfen. „Ich bin sehr traurig, dass ich in dieser wichtigen Phase pausieren muss und meinem Team nicht helfen kann. Ich versuche natürlich alles, um so schnell wie möglich wieder fit zu werden“, gibt sich Nikola kämpferisch und sichert ihren Teamkolleginnen die volle Unterstützung von außen zu. Diese brauchen die Dresdner Volleyballerinnen auch, denn bereits am Donnerstag empfangen sie mit Allianz MTV Stuttgart den aktuell Tabellenersten zum Spitzenspiel in der Margon Arena.