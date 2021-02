Verletzungspech beim FC Bayern: Douglas Costa fällt "vorerst" aus - Flick: "Der nächste Schock"

Der Klub-Weltmeister FC Bayern München beklagt einen weiteren Ausfall. Außenstürmer Douglas Costa hat sich im Training einen Haarriss am rechten Fuß zugezogen, wie der deutsche Rekordmeister am Montagabend vor dem Bundesliga -Heimspiel gegen Arminia Bielefeld mitteilte. Betroffen ist demnach ein Mittelfußknochen. Über die Ausfallzeit des 30 Jahre alten Brasilianers machte der Verein keine Angaben. Er werde "vorerst" fehlen.

Costa war in dieser Saison seit seiner Rückkehr zu den Münchenern von Juventus Turin nicht über die Rolle als Reservist hinausgekommen. Bislang absolvierte der Brasilianer erst einen Pflichtspieleinsatz über die vollen 90 Minuten. In der Bundesliga ging es für ihn noch nicht über die volle Distanz. In seinen bisherigen 22 Pflichtspieleinsätzen in der laufenden Spielzeit erzielte Costa ein Tor und bereitete drei weitere vor.