Verletzungspech für Leon Bailey: Ex-Leverkusen-Profi fehlt Aston Villa bis nach der Länderspielpause

Leon Bailey wird gleich in der Frühphase der neuen Premier-League-Saison von einer Verletzung ausgebremst. Der Offensivspieler, der im vergangenen Transfer-Sommer von Bayer Leverkusen zu Aston Villa in die Premier League gewechselt war, zog sich beim Liga-Sieg gegen den FC Everton (3:0) am vergangenen Wochenende eine Oberschenkelzerrung zu und musste frühzeitig vom Platz. Villans-Trainer Dean Smith erklärte nach Untersuchungen durch das medizinische Personal, dass von einem Ausfall "bis nach der Länderspielpause" ausgegangen werde.

In der Partie gegen die Wolverhampton Wanderers am 16. Oktober wolle Smith wieder mit dem Außenspieler planen. "Wir hoffen, dass er für das Wolves-Spiel zur Verfügung steht, aber wir müssen ihn näher einschätzen und sehen, wie er sich in den nächsten zehn Tagen entwickelt“, wird der 50-Jährige in der Vereinsmitteilung zitiert.