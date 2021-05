Erneutes Verletzungspech bei Sergio Ramos – Real-Kapitän droht Saison- und EM-Aus

Sergio Ramos wird Real Madrid erneut wochenlang fehlen. Der Kapitän der "Königlichen" zog sich eine Sehnenverletzung am linken Bein zu. Das teilte der Klub am Samstag mit. Wie lange Ramos ausfällt, blieb zunächst offen. Unklar ist auch, ob er rechtzeitig zur EM, an der er mit der spanischen Nationalmannschaft teilnimmt, fit wird.