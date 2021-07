Nach Verletzungsschock gegen Belgien: Italien-Star Leonardo Spinazzola gibt Update

Italiens Nationalspieler Leonardo Spinazzola hat sich nach seiner schweren Verletzung zu Wort gemeldet und eine schnelle Genesung angekündigt. "Ich kann euch nur sagen, dass ich bald zurück sein werde! Da bin ich sicher!", schrieb der 28-Jährige am Samstag auf Instagram. Der Linksverteidiger war am Freitag beim 2:1 der Italiener im EM-Viertelfinale gegen Belgien mit Verdacht auf einen Riss der linken Achillessehne unter Tränen ausgewechselt worden. Am Samstag verließ der Profi der AS Rom mit dem Teamarzt das Teamquartier in Florenz und sollte in Rom untersucht werden.

