Verletzungsschock: Karolin Tzokov vom TK Hannover mit Kreuzbandriss

Es hätte die Saison werden sollen, in der die 20-Jährige den ganz großen Durchbruch schafft bei den TKH-Frauen, sich fest als Unterschiedsspielerin etabliert. Stattdessen: Verletzungsschock. Ihre Saison ist vorbei, bevor sie wirklich begonnen hat. Die Flügelspielerin hatte sich im Abschlusstraining vor der Pokalpleite bei Zweitligist Rotenburg (67:72) verletzt, das MRT brachte gestern die traurige Gewissheit.

„Karo bleibt positiv“

„Das ist sehr bitter. Für uns als Team, klar. Aber es tut mir auch einfach leid für Karo“, so Trainerin Juliane Höhne. Auch, weil Tzokov zuvor in der Vorbereitung einen ganz starken Eindruck hinterlassen hatte, in zwei Testspielen war sie sogar Topscorerin für den TKH. Für Tzokov ist es der zweite Kreuzbandriss, dieses Mal am rechten Knie. Immerhin: „Karo bleibt positiv“, lobt Trainerin Höhne die Einstellung ihrer Spielerin.