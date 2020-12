Verletzungssorgen bei RB Leipzig: Das Lazarett füllt sich immer mehr

Ibrahima Konaté habe eine Verletzung am Bandapparat erlitten. „Er hat einen Schlag gegen die Wade bekommen und ist in der Aktion umgeknickt“, erklärt Nagelsmann. Darunter hätten die Bänder etwas gelitten, „aber es ist nichts mega Dramatisches“, so der Bullen-Coach. Der Franzose wird vor Weihnachten nicht mehr spielen, steht demnach in den nächsten beiden Partien nicht auf dem Plan.