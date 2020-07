Verletzungstabelle der Bundesliga: RB Leipzig rutscht drastisch ab

Leipzig. Das Fußballblog „ fussballverletzungen.com “ hat seine aktualisierte Verletzungstabelle veröffentlicht – mit einem unschönen Ergebnis für RB Leipzig . Mit durchschnittlich 62 Ausfalltagen pro Spieler sind die Sachsen auf den drittletzten Platz der Fußball-Bundesliga abgestürzt. Nur Schalke 04 (67,6) und Werder Bremen (69) haben in der Summe mehr Fehltage je Profi zu beklagen.

RB nach der Hinrunde auf Platz zehn

Nach 17 Spieltagen hatte Leipzig noch auf dem zehnten Platz der Verletzungstabelle gestanden. In den beiden Vorjahren gehörte RB zu den Bundesligateams mit den wenigsten Verletzungstagen.

Verletzungsrisiko sank nach Trainingsstart

Die Verletzungshäufigkeit vor und nach der Corona-Pause der Bundesliga hatte „fussballverletzungen.com“ zuletzt ebenfalls ausgewertet. Dabei ergab sich mit Blick auf RB Leipzig ein differenziertes Bild. Während es in der Zeit zwischen der Wiederaufnahme des Trainings bis zum 34. Spieltag eine deutliche Abnahme neuer Verletzungen pro Tag im Vergleich zum Saisonabschnitt vor der Corona-Pause gab, verbuchte RBL zwischen dem Re-Start und dem 34. Spieltag ein leichtes Plus an neuen Blessuren. Zuletzt fielen Hannes Wolf (operative Entfernung einer Metallplatte), Marcel Sabitzer (Knieprellung), Patrik Schick (Knie) sowie die schon genannten Poulsen, Ampadu und Hartmann aus.