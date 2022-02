"Verlieren ist Schrott": Stimmen zu RB Leipzigs 2:3 bei Bayern München

Vor der Maximalkulisse von 10.000 Zuschauern feierten die Bayern nach Treffern von Thomas Müller (12. Minute), Robert Lewandowski (44.) und Josko Gvardiol , der eine Hereingabe von Serge Gnabry ins eigene Tor lenkte (58.). André Silva (27.) und Christopher Nkunku (53.) dokumentierten den Leipziger Erfolgswillen mit ihren Ausgleichstreffern - ein dritter glückte in der spannenden Schlussphase nicht.

Konrad Laimer (RB Leipzig): "Leider haben wir verloren, das tut weh, daher will ich nicht von einem guten Spiel von mir reden. Die Gegentore nach eigenen Fehlern waren blöd, aber wir hätten auch mehr Treffer machen können." ©

Bei ihrer Rückkehr in die Allianz Arena nach zwei Monaten mit Geisterspielen bekamen die Zuschauer Hochgeschwindigkeitsfußball geboten. Sowohl der gastgebende Serienchampion als auch der in diesem Jahr in allen vier Pflichtspielen zuvor siegreiche Vizemeister schalteten immer wieder den Vorwärtsgang ein. RB ermöglichte durch eigene Patzer im Spielaufbau alle drei Tore für die Hausherren.