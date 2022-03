Verlieren verboten! 96 will Sandhausen auf Distanz halten

Hannover 96 ist zurück in der Welt, in der sich die Mannschaft seit Jahren bewegt – auch wenn sie sich zu Höherem berufen fühlt. Die Lehrstunde durch die Leipziger soll am Samstag in Sandhausen (13.30 Uhr) abgehakt werden. „Die Niederlage wird keine Spuren hinterlassen“, hofft 96-Sportchef Marcus Mann. „Die Mannschaft wird keine bleibenden Schäden davontragen.“ Anzeige Das ist der Versuch, das 0:4 vom vergangenen Mittwoch mit der von den 96-Möglichkeiten astronomisch weit entfernten Leipziger Klasse zu erklären. Quasi so zu tun, so als sei nichts gewesen, als habe es nie Träume vom erneuten Pokalgewinn gegeben.

"Das war ein Bonusspiel" „Das war ein Bonusspiel, das ist kein Maßstab für die Liga, das hat nichts mit der 2. Liga zu tun“, meint 96-Trainer Christoph Dabrowski. „Es liegen Welten dazwischen, der Unterschied in der individuellen Qualität ist enorm.“ Es hätte heute keinen besseren Gegner geben können, um 96 daran zu erinnern, wo die Mannschaft beheimatet ist. Wer 2. Liga sagt, meint Sandhausen – und umgekehrt. „Sie sind seit Jahren fester Bestandteil der Liga“, erinnert Dabrowski daran, dass der Verein den Abstieg immer wieder verhindern konnte. „Dass ist eine Mannschaft, die genau weiß, was sie kann“, und was nicht. Körperlichkeit und robustes Zupacken Wenn man den Schwager von Mann beim Wort nimmt, steht für 96 am Samstag sogar eine Art Zoobesuch an. Als „elf Tiere“ hat Karlsruhes Trainer Christian Eichner die Sandhäuser jüngst gelobt. Er meint damit die Körperlichkeit, das robuste Zupacken in den direkten Duellen. „Wir müssen darauf eingestellt sein, dass es im Zweikampf wehtun kann“, warnt Mann. „Jeder weiß, was in Sandhausen auf einen zukommt“, sagt Dabrowski. „Sie verteidigen sehr gut und spielen einen robusten und klaren Fußball.“ Die Wahrscheinlichkeit sei auch hoch, „dass sie uns den Ball geben“, glaubt der 96-Manager – um dann zu kontern. Deshalb komme es „darauf an, die richtige Balance zwischen Offensive und Defensive zu finden“. 96 soll immer mit einer ausreichenden Absicherung und Restverteidigung angreifen.



Die Tendenz ausbauen Sandhausen hat von den letzten fünf Spielen keines verloren, dabei zu Hause gegen den HSV 1:1 gespielt und vergangene Woche auch in Heidenheim Unentschieden gespielt. „Die Mannschaft ist im Aufwind“, weiß Dabrowski. „Aber wir haben in der Liga auch eine positive Tendenz, die wollen wir ausbauen.“ Mit dem coronainfizierten Julian Börner fehlt allerdings erneut der Abwehrchef, weniger sportlich, sondern als Typ. Luka Krajnc ersetzt ihn in der Innenverteidigung, „er macht das solide“, lobt Mann. Teuchert wieder fit Börner fehle aber „grundsätzlich mit seiner Art, vorwegzugehen und andere Spieler mitreißen zu können“. Cedric Teuchert, der gegen Leipzig ebenfalls nicht spielen konnte, soll aber wieder fit sein und in die Startelf zurückkehren.