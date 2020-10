Verlieren verboten: HSC Hannover gegen Oberneuland in der Pflicht zu punkten

Einmal Fußball noch in diesem Jahr – und die Partie des HSC hat es in sich. Am Sonntag (14 Uhr) kommt Oberneuland in die Oststadt, und es gilt ein Motto: verlieren verboten. Hannover will den Sieg im direkten Duell vor dem Corona-Stopp. Der zählt doppelt. Für das Selbstvertrauen und für die Tabelle der Abstiegsrunde. Diese Punkte nimmt der HSC mit, sollte es im Februar weitergehen.

Die Pokalpleite unter der Woche in Hildesheim brachte für Trainer Martin Polomoka einzig eine Erkenntnis: Aus dem erweiterten Kader drängt kein Spieler in die Startelf. 250 Zuschauer sind für den HSC-Jahresabschluss zugelassen. „Wir wollen alles reinhauen, dieser Gegner entspricht unserer Kragenweite“, sagt Polomka.