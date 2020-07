Ex-96-Profi bittet um Hilfe: Verlobte von Maurice Hirsch an Blutkrebs erkrankt

Auf der offiziellen Internetseite der DKMS bittet Hirsch nun um Hilfe: "Julia ist eine Kämpfernatur und wir sind stolz darauf, mit wie viel Kraft sie jeden neuen Tag bestreitet. Aber alleine schafft sie es nicht! Deshalb bitte ich dich: Sei dabei und lass dich registrieren." Auch Hannover 96 hat den Aufruf des Mittelfeldspielers in den sozialen Netzwerken geteilt.

Eigentlich schien alles perfekt zu sein, doch mitten in der Hochzeitsvorbereitung hat die Verlobte von Ex-96-Profi Maurice Hirsch völlig überraschend die schlimme Diagnose Blutkrebs erhalten. Seit mehreren Tagen befindet sich die 29-Jährige Julia nun fernab von Familie und Freunden im Krankenhaus. Nur ein passender Spender kann ihr Leben retten.

Bundesliga-Debüt bei Borussia Dortmund

Die Roten haben den Mittelfeldspieler im Sommer 2014 aus Hoffenheim geholt - eigentlich für die Reserve. Doch dann ging es steil nach oben: Der damalige Trainer Tayfun Korkut, der Hirsch schon in der Hoffenheimer Jugend trainiert hatte, förderte den Sechser. Der 1,75 Meter kleine Hirsch empfahl sich mit guten Leistungen im Training, nach wenigen Monaten folgte sein Debüt in der Bundesliga. Und was für eins: Mit dem damals 21-Jährigen gewann 96 zweimal - gegen Dortmund und Eintracht Frankfurt. Trotzdem folgten nur insgesamt fünf weitere Bundesliga-Einsätze.