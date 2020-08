Ehemaliger HSV-Co-Trainer Schweinsteiger über verpassten Aufstieg: "Daran sind wir gescheitert"

Der frühere HSV-Co-Trainer Tobias Schweinsteiger hat mit dem Trainerteam des hanseatischen Zweitligisten schon Monate vor Saisonende um eine erfolgreiche Rückkehr in die Bundesliga gefürchtet. "Was uns schlussendlich auf die Füße gefallen ist, haben wir schon im September gesehen, konnten es im Winter aber nicht regeln, weil es der Markt nicht hergab", sagte Schweinsteiger im HSV-Podcast des Hamburger Abendblatt. Der damalige Cheftrainer Dieter Hecking, dessen Dauer-Assistent Dirk Bremser und er hätten erkannt, dass in der Defensive Führungsspieler mit körperlicher Präsenz fehlten.