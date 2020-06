Verrückte Anfangsphase: Videobeweis-Wirbel - HSV dreht frühen Rückstand gegen Holstein Kiel

Die Anfangsphase des Nordduells zwischen dem Hamburger SV und Holstein Kiel hatte es mächtig in sich! Doch die Mannschaft von Dieter Hecking blieb cool und drehte einen frühen Rückstand gegen die Kieler.

Nach nur neun Minuten brachte Alexander Mühling Holstein Kiel im Nordduell am Montagabend mit 1:0 im Volkspark in Führung. Nach einem Fehlpass von Bakary Jatta fing Salih Özcan den Ball ab legte ihn auf den freien Mühling an der Strafraumgrenze ab. Mit einem Schlenzer aus 18 Metern ins rechte Eck ließ er HSV-Keeper Jan Pollersbeck keine Chance.

van-Drongelen-Tor für HSV zählt nicht

Danach wurde es wild. Denn in der 16. Minute köpfte Rick van Drongelen den vermeintlichen Ausgleich für den HSV nach einer Ecke. Doch nachdem die Mannschaft schon das Tor des Niederländers gefeiert hatte, kam aus dem Kölner Keller ein Hinweis an den Schiedsrichter Bastian Dankert. Dieser guckte sich den Treffer noch einmal an - und sah, dass Jatta beim vermeintlichen Ausgleichstreffer vor Kiels Keeper Ioannis Gelios im Abseits stand. Allerdings behinderte er ihn nicht wirklich, Dankert nahm den Treffer dennoch zurück.

50 ehemalige Spieler des Hamburger SV – und was aus ihnen wurde Stig Töfting, Ruud van Nistelrooy, Anthony Yeboah und Rafael van der Vaart – vier absolute HSV-Legenden. Doch was machen sie heute? Wir haben die Wege von 50 ehemaligen Spielern des Hamburger SV weiterverfolgt – zum Durchklicken: DAS machen die Ex-Stars heute. ©

Doch damit nicht genug: In der 20 Minute drang Sonny Kittel in den Holstein-Strafraum ein und kam nach einem Zweikampf mit Phil Neumann zu Fall. Dankert zeigte sofort auf den Punkt. Der Schiedsrichter ahndete eine vermeintliche Handbewegung ins Gesicht Kittels. Der Videoschiedsrichter intervenierte an dieser Stelle nicht. Auch hier ist die Entscheidung zumindest diskutabel. Aaron Hunt glich mit dem fälligen Elfmeter zum 1:1 aus.

HSV dreht Partie gegen Holstein Kiel