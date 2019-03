Verrückter Start in die PlayOffs: Dresdner Eislöwen unterliegen mit 6:9

Bietigheim/Dresden. Die Dresdner Eislöwen sind mit einer Niederlage ins Play-off-Viertelfinale gestartet. In einer total verrückten Partie unterlagen die Elbestädter bei den Bietigheim Steelers mit 6:9 (1:3, 3:2, 2:3). Dabei lieferten die Schützlinge von Bradley Gratton dem Vorrunden-Zweiten eine heiße Schlacht, die auf jeden Fall Lust auf mehr macht. Bereits am Sonntag empfangen die Blau-Weißen das Team von Hugo Boisvert um 17 Uhr in der Energieverbund-Arena.

Die Eislöwen, die auf den angeschlagenen Martin Davidek verzichten mussten, erwischten einen guten Start in die Partie. Schon in der 7. Minute traf Stefan Della Rovere nach Vorarbeit von Top-Scorer Jordan Knackstedt zum 1:0 für die Gäste. Doch der Vorsprung hielt nur drei Minuten, denn nachdem Tom Knobloch die erste Strafe kassiert hatte, besorgte Ex-Eislöwe Bastian Steingroß im Powerplay den 1:1-Ausgleich. Zwei Minuten darauf gab es einen kurzen Schockmoment. Sebastian Zauner, der erstmals nach seiner Verletzung wieder im Kader stand, war mit Torhüter Marco Eisenhut zusammengerauscht. Der Goalie musste kurz die Maske absetzen, konnte aber die Partie zum Glück fortsetzen.

Beide Teams erarbeiteten sich weitere Möglichkeiten. Während Nick Huard in der 16. Minute an Ilya Sharipov im Kasten der Steelers scheiterte, markierte Willie Corrin mit einem Schuss ins lange Eck zum 2:1 (17.) die erste Führung für die Hausherren. Als wenig später die beiden „Kampfhähne Shawn Weller und Jordan Heywood gemeinsam in die „Kühlbox“ mussten, überwand Frederik Cabana bei Vier gegen Vier den Dresdner Torhüter mit einem Nachschuss zum 3:1 (18.). Aber die Gratton-Schützlinge kamen nach der Pause mit frischem Elan zurück und gaben die passende Antwort. Erst verkürzte Thomas Pielmeier mit einem Rückhandschuss über Sharipov zum 2:3 (22.) – auch der Videobeweis bestätigte den Treffer – und nur eine Minute später legte Knackstedt die Scheibe perfekt zurück auf seinen Sturmpartner Huard, der zum 3:3-Ausgleich einnetzte. Nur Sekunden später hatte Huard die erneute Führung auf dem Schläger, doch er scheiterte beim Penalty an Sharipov. Dennoch ging das Scheibenschießen weiter.

Mit einem Kuriosum. Als Alexander Preibisch allein durch war und von Steve Hanusch gestoppt wurde, trudelte der Puck noch in die Maschen. Das wurde per Videobeweis bestätigt, ansonsten aber hätte es Penalty gegeben. So waren die Steelers erneut mit 4:3 (26.) im Vorteil. Aber Dresdens Steven Rupprich gelang der erneute Ausgleich zum 4:4 (32.). Aber eine dumme Strafe von Knackstedt brachte die Gastgeber kurz vor der Pause in Überzahl und Tyler McNeely netzte über die Schulter von Eisenhut hinweg zum 5:4 (39.) ein.

Und weil die Elbestädter auch zu Beginn des Schlussdrittels nicht von der Strafbank wegblieben, konnte Bietigheim durch zwei Powerplay-Tore von Cabana (43.) und Norman Hauner (46.) die Vorentscheidung erzwingen. Zwar konnte Della Rovere noch mal zum 5:7 (54.) verkürzen, aber die Antwort der Steelers durch Matt McKnight folgte auf dem Fuß. Mit dem 8:5 (55.) waren die Messen endgültig gelesen. Der Torhunger aber war noch nicht gestillt. Zauner markierte in Unterzahl das 6:8 (59.) und Preibisch setzte den Schlusspunkt mit dem 9:6 (60.).

ANZEIGE: #GABFAF-Hoodie für 20 Euro! Der Deal of the week im SPORTBUZZER-Shop.