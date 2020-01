Verrückter Wandervogel mit eigenem Kultsong: Warum 96-Zugang John Guidetti kein gewöhnlicher Profi ist

"Johnny G, Johnny G, will you marry me?": Diese gesungene Liebeserklärung widmete die schwedische Band Badpojken dem in seiner Heimat beliebten Nationalstürmer John Guidetti im Jahr 2015 - und stürmte damit an Platz eins der schwedischen Musikcharts. Der "Guidetti Song" wurde zum Party-Kulthit und ist auf YouTube mittlerweile über fünf Millionen Mal geklickt worden.

Sein Werdegang liest sich ähnlich interessant. Nach vier Jahren in der Jugend seines Heimatvereins IF Brommapojkarna in Stockholm ging er für nach Kenia, wo sein Vater an einem Schulprojekt in Nairobi arbeitete. Fünf Jahre spielte er in Afrika Fußball für drei verschiedene Klubs und erlebte dort eine prägende Zeit, wie er berichtete: "In Afrika spielst du manchmal mit Schuhen, manchmal auch barfuß, mal auf Rasen, dann auf Asche, manchmal ist der Ball rund – manchmal aber auch nicht", sagte er in einem Interview mit der FIFA.

Dabei hinterließ er bei seinen Leihstationen Feyennord Rotterdam 2011/12 (20 Tore/sechs Assists in 23 Spielen) und Celtic Glasgow 2014/15 (15 Tore/11 Assists in 35 Spielen) durchaus bleibenden Eindruck, war jeweils Publikumsliebling. Dazwischen stand seine Karriere als Fußballer sogar auf der Kippe. Anstatt bei der EM 2012 für die "Tre Kronor" zu starten, musste sich Guidetti durch eine achtmonatige Reha quälen. Der Grund war eine Viruserkrankung, die sein zentrales Nervensystem angriff und sein Bein lahmlegte - verursacht vermutlich durch verunreinigtes Hähnchenfleisch. "Das war ein sehr langwieriger Prozess, der stark an den Nerven zehrte", berichtete er damals.

Kurz nach seiner Rückkehr nach Schweden debütierte er in der ersten Mannschaft von Brommapojkarna - im Alter von 15 Jahren. 2008 sicherte sich Manchester City die Dienste des Top-Talents, von dort an begann eine regelrechte Odyssee für den Schweden. Im Starensemble der Skyblues war kein Platz für Guidetti, in sieben Jahren wurde er fünfmal verliehen. Es blieb bei nur einem Pflichtspiel für die erste Mannschaft der Citizens.

Nachdem er fünf Jahre seiner Kindheit in Kenia verbracht hat, kehrte John Guidetti 2007 zu seinem schwedischen Heimatverein IF Brommapojkarna zurück - und debütierte mit zarten 15 Jahren in der ersten Mannschaft. Kurz darauf holte ihn Sevn-Göran Eriksson zu Manchester City. Von dort aus startete eine Leih-Odyssee für das Talent... ©

"No Guidetti, No Confetti"

Auf und neben dem Platz fütterte Guidetti seinen Ruf als Entertainer und Exzentriker immer wieder. Wegen seiner bulligen Statur wurde er mit Wayne Rooney verglichen, wegen seines offen zur Schau gestellten Selbstvertrauens mit Zlatan Ibrahimovic. In Glasgow gab er im Fernsehen einen Schmähgesang gegen den Celtic-Rivalen Rangers zum Besten, er rappte öffentlich schwedische Songs und probierte sich gar an Mariah Careys Klassiker "All I want for Christmas is you".

Nach dem 4:1-Halbfinalsieg bei der U21-EM 2015 mit Schweden gegen Dänemark nahm er den Reporter des schwedischen Fernsehens in den Arm und tönte in Richtung der Dänen ins Mikrofon: "Sie haben nur geredet, nur geredet, wir haben sie reden lassen. Wir waren überlegen, wir waren überlegen. Das war die schlechteste Mannschaft, auf die wir in diesem Turnier getroffen sind." Bei den Feierlichkeiten nach dem Finalsieg gegen Portugal hielt er ein Plakat in die TV-Kameras: "No Guidetti, No Confetti."