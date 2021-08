Verrücktes Finish: Erling Haaland schießt BVB zu Last-Minute-Sieg gegen Hoffenheim

Borussia Dortmund hat sich dank eines verrückten Endspurts zumindest für eine Nacht an die Tabellenspitze der Bundesliga gesetzt. Der BVB gewann am Freitagabend zum Auftakt des 3. Spieltags sein Heimspiel gegen die TSG Hoffenheim mit 3:2 (0:0). Matchwinner vor 25.000 Zuschauern im Signal Iduna Park war Top-Stürmer Erling Haaland. Der Norweger erzielte den Siegtreffer in der ersten Minute der Nachspielzeit (90.+1). Nur Sekunden zuvor hatte Munas Dabbur den Hoffenheimer Ausgleichstreffer zum 2:2 erzielt (90.). Bis dahin lagen die Dortmunder dank Treffer von Giovanni Reyna (49.) und Jude Bellingham (69.) in Führung. Das zweite TSG-Tor erzielte Christoph Baumgartner. Dortmund liegt nun mit sechs Punkten punktgleich mit Wolfsburg dank der besseren Tordifferenz auf Platz eins. Mit dem Sieg betrieb der BVB Wiedergutmachung für die ärgerliche Niederlage eine Woche zuvor beim SC Freiburg (1:2). Hoffenheim ist Vierter. Anzeige

Die erste Halbzeit war von vielen Chancen und auch vielen Fouls geprägt. Schon nach nur wenigen Sekunden sah Baumgartner die Gelbe Karte, weil er BVB-Verteidiger Axel Witsel mit einem Ellbogenschlag im Luftduell ein blaues Auge verpasste. Beim BVB herrschte große Sorge. Noch einen Ausfall eines Innenverteidigers hätten die Dortmunder wohl nicht verkraften können. "Wir haben keinen anderen Innenverteidiger. Das zieht sich schon ein paar Wochen durch. Axel macht das gut, Axel ist aber kein Innenverteidiger. Alles andere müssen wir in den nächsten Tagen sehen. Fakt ist, dass wir dort seit geraumer Zeit einfach eine Baustelle haben", sagte BVB-Trainer Marco Rose vor der Partie noch bei DAZN. Witsel ersetzte den erneut verletzten Mats Hummels, konnte nach der Aktion jedoch weiterspielen.

Kurz darauf vergab Andrej Kramaric nach Chip-Ball von Sebastian Rudy per Kopfball ans Lattenkreuz das 1:0 für die Gäste (3.). Generell hatte aber der BVB die besseren Chancen, scheiterte aber immer wieder am glänzend aufgelegten Hoffenheim-Schlussmann Oliver Baumann. Erst scheiterte Reyna aus spitzem Winkel am Keeper (4.), wenig später war der 31-Jährige rechtzeitig unten, als Kapitän Marco Reus nach Pass von Erling Haaland den BVB per Flachschuss in Führung bringen wollte (34.). Die Dortmunder hätten mehr aus ihren Chancen machen können, wenn die Schüsse etwas präziser gewesen wären.

Nach der Pause machte es der BVB besser. Reyna platzierte seinen Rechtschuss nach nur vier Minuten nach Zuspiel von Bellingham perfekt rechts unten ins Eck (49.). Alles gut für den BVB? Nein, denn die Rose-Elf bekam die schnell konternden Hoffenheimer nach dem Treffer nicht in den Griff: Erst scheiterte Kramaric im Eins-gegen-Eins gegen BVB-Keeper Gregor Kobel (59.), dann knackte die TSG nochmal die BVB-Abwehr um den zu langsamen Witsel. Ein wunderbarer Steilpass von Dennis Geiger fand den stürmenden Gelb-Sünder Baumgartner, der eiskalt zum 1:1 abschloss (61.). Erst danach wachte Dortmund so wirklich auf - und Bellingham sollte der Treffer zum 2:1 gelingen. Eine Flanke von Startelf-Rückkehrer Raphael Guerreiro wehrte der gerade erst von Bundestrainer Hansi Flick nominierte TSG-Verteidiger David Raum zu kurz ab - der erst 18 Jahre alte Bellingham nahm das Geschenk dankend an und schob zum 2:1 ein (69.)