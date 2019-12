Verrücktes Jubiläum: Marvin Bakalorz trifft in seinem 100. Spiel für Hannover 96 doppelt

Sein Jubiläumsspiel hätte er sich wahrscheinlich etwas ruhiger gewünscht. 96-Kapitän Marvin Bakalorz absolvierte beim Sieg gegen Erzgebirge Aue seine 100. Partie für Hannover 96. Ein Sieg, der ihm wohl noch lange in Erinnerung bleiben wird.

In 99 Spielen traf er nur einmal für 96, bei der 1:5-Niederlage gegen Borussia Dortmund am 26. Januar 2019. In seinem 100. Spiel netzte er gleich doppelt. Allerdings auch einmal in das eigene Tor. "Baka" traf zum zwischenzeitlichen 1:1, freute sich riesig, dass ihm "der Ball direkt vor die Birne fliegt". Doch auch das 2:1 für die Gäste besorgte der 96-Kapitän. "Ich habe kein Kommando gehört", begründete der Pechvogel, "im Endeffekt soll er mich mit umhauen (er: Ron-Robert Zieler), hauptsache der Ball ist geklärt. Aber ich muss den natürlich über das Tor oder nach vorne weg klären. Ich unterschätze den Ball ein bisschen."

Dass er aber letztlich mit der Mannschaft vor der Nordkurve stand und den Heimsieg genießen durfte, wird Bakalorz darüber hinwegtrösten. Sein 100. Spiel für Hannover 96 gewinnt der Leader - und er ist unter Kenan Kocak wieder gesetzt.