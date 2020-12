Verschärfter Lockdown in Sachsen trifft vor allem die Tennisspieler

Dresden/Leipzig. Der (Hallen-)Sport in Sachsen war schon beim ersten Herbst-Lockdown fast zum Erliegen gekommen. Ab kommenden Montag erwischt es auch noch die Freizeit- und Vereinsspieler im Tennis, Badminton, Squash & Co., die in den vergangenen fünf Wochen zumindest im Einzel ihrem Sport nachgehen konnten. Betroffen sind auch Indoor-Angebote im Rehasport. Anzeige

"Haben die Hoffnung noch nicht aufgegeben"

Gregor Baron, Leiter der Tennisakademie Leipzig, betreute zuletzt seine Kids im Einzeltraining. Die Neuplanung der Trainingszeiten war eine Herausforderung. Nun ist vorerst Schluss. „Mit dem Lockdown habe ich gerechnet, da die Zahlen explodiert sind.“ Der 42-Jährige hofft, dass es schnellstmöglich weitergeht und es zu keinem Stillstand über den 10. Januar hinauskommt.

Beim Leipziger SC werden bis Sonntag die Tennisschläger unter der Traglufthalle geschwungen. Abteilungsleiterin Marlene Eilers bringt für die Aussetzung Verständnis auf. „Ich sehe auch keine Alternative, als die Kontakte weiter zu beschränken. Wenn die Zahlen dadurch runtergehen, ist uns allen geholfen.“ Es mache keinen Sinn, Detaildiskussionen über das Einhalten von Abständen zu führen: „Immerhin haben wir bis Januar eine Perspektive.“

Bereits vor dem nunmehr verschärften Lockdown waren sämtliche Hallentennis-Punktspiele in Sachsen abgesagt worden. Rainer Dausend, Präsident des Sächsischen Tennis Verbands: „Die komplizierte Corona-Situation in Sachsen lässt das zum jetzigen Zeitpunkt einfach nicht zu. Doch wir haben die Hoffnung noch nicht aufgegeben, dass wir in diesem Winter noch spielen können.“ Indes finden diese Woche die Deutschen Meisterschaften im Einzel in Biberach statt.



Zuletzt fand noch 20 Prozent des Rehasports statt

Detlev Günz, Vizepräsident im Sächsischen Behinderten- und Rehasportverband sowie Präsident des BSV AOK, habe sich Anfang November zur Erlaubnis von Rehasport als medizinische Leistung neutral verhalten. „Auf der einen Seite war es eine Wertschätzung für den Rehasport. Jedoch sah ich es durchaus kritisch, dass Kinder nicht mehr ihren Sport ausüben durften, aber Kranke aus Risikogruppen schon. Und dort, wo ausreichend Platz vorhanden war, auch in größeren Gruppen.“

Der führende Rehasport-Verein BSV AOK habe vor gut fünf Wochen sofort beschlossen, keine Kurse mehr anzubieten. Dies treffe auch auf den SC DHfK zu. „Es konnte jeder entscheiden, die Bemühungen zur Kontaktbeschränkung zu unterstützen oder nicht. In Sachsen lief geschätzt noch 20 Prozent des Übungsbetriebes. Deutschlandweit war es ein Flickenteppich“, so Günz. Eine positive Nachricht verkündete er dennoch: Der BSV AOK hat im Rahmen der November-Ausfallhilfe einen Abschlag von 1200 Euro bekommen.

Im Profisport vorerst keine Veränderungen

Vom erweiterten Lockdown in Sachsen ist der Profisport nicht betroffen. Aktive, die mit dem Sport ihren Lebensunterhalt verdienen, können am Ball oder Puck bleiben. Dazu zählen in der Region, neben den Fußballern der ersten drei Ligen, im Handball der SC DHfK und HCL, drei Volleyball-Zweitligisten sowie Eishockey-Oberligist Exa IceFighters. Dessen Trainer Sven Gerike sagte: „Wir gelten als Profisport und sind froh, dass wir spielen dürfen. Wir sind uns bewusst, dass das ein Privileg ist. Damit das so bleibt, werden wir uns auch weiter konsequent an die Regeln halten.“