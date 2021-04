Verschiebung nicht möglich: Sächsische Landesjugendspiele in Dresden abgesagt

Dresden. Die Enttäuschung bei vielen sportbegeisterten Kindern und Jugendlichen ist groß. Die sächsischen Landesjugendspiele, die vom 16. bis 18. Juli in Dresden ausgetragen werden sollten, wurden ersatzlos gestrichen. Eine schwere Entscheidung für den Landessportbund, der um Verständnis bittet. „Wir haben so lange wie möglich versucht, den Termin aufrechtzuerhalten und die diesjährigen Sparkassen Landesjugendspiele an die Corona-Schutzmaßnahmen anzupassen“, sagt LSB-Vizepräsidentin Angela Geyer und führt aus: „Es ist nun allerdings zu befürchten, dass die Leitlinien der Bundesregierung sowie die Rechtsverordnung und Verfügungen der Sächsischen Landesregierung und Kommunen eine Durchführung der Veranstaltung in unserem Sinne nicht zulassen.“ Anzeige

Planungsunsicherheit 2021

Über 6.000 Nachwuchsathletinnen und -athleten messen sich jedes Jahr in über 50 Sportarten. Dafür fehlte in Pandemie-Zeiten vor allem der Platz. „Ein möglichst ungehinderter, komplikationsarmer Zugang zu den verschiedenen Sportstätten ist wahrscheinlich gar nicht oder nur erschwert möglich. Auch Übernachtungsmöglichkeiten können von Einschränkungen betroffen sein“, so Geyer weiter.