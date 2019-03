Bericht: Versicherung für Lucas Hernandez kostet FC Bayern 600.000 Euro pro Jahr

Für die Dienste von Weltmeister Lucas Hernández greift der FC Bayern München tief in die Tasche: 80 Millionen Euro überweist der deutsche an Rekordmeister an Atlético Madrid - und pulversierte damit den alten Bundesliga-Transferrekord (2015 zahlte der VfL Wolfsburg 43 Millionen Euro für Julian Draxler). Fraglich ist allerdings, wie fit der 23-Jährige im Sommer in München eintrifft. Wegen einer Knieverletzung wurde der Innenverteidiger am Mittwoch operiert und wird in dieser Saison kein Spiel mehr bestreiten. Für den schlimmsten - extrem unwahrscheinlichen - Fall, dass Hernández seine Karriere vorzeitig beenden muss, hat der FC Bayern aber vorgesorgt.