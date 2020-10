Versöhnung beim DFB: Keller und Curtius wollen "Unstimmigkeiten aus dem Weg räumen"

Das Präsidium des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) will die "entstandenen internen Dissonanzen" schrittweise aufarbeiten. Dies teilte der Verband am Freitagnachmittag nach einer Präsidiumssitzung mit. Die Sitzung war mit Spannung erwartet worden, da zuletzt mehrere Medien von den Differenzen zwischen Präsident Fritz Keller und Generalsekretär Friedrich Curtius berichtet hatten. In der gemeinsamen Stellungnahme vom Freitag wurden nun beide mit ähnlichen Worten zitiert.