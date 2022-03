"Es braucht kein Versöhnungs-Gespräch": Matthäus über verbales "Scharmützel" mit Bayern-Boss Kahn

Mit Blick auf die Vertragssituation von Bayern-Torjäger und FIFA Weltfußballer Robert Lewandowski keimten zwischen Rekord-Nationalspieler Lothar Matthäus und FCB-Vorstandschef Oliver Kahn in der Vorwoche Meinungsverschiedenheiten auf. Böses Blut herrsche zwischen den beiden ehemaligen Mannschaftskollegen beim FC Bayern München jedoch nicht, wie Matthäus betonte. "Es braucht auch kein Versöhnungsgespräch zwischen Oliver und mir. Da ist alles okay", schreibt der 60-Jährige in seiner Sky-Kolumne. "Es gibt überhaupt keine Differenzen zwischen uns, trotz der Scharmützel der letzten Tage. Das gehört ja manchmal einfach ein bisschen dazu." Anzeige

So sei Kahn für den TV-Experten nach wie vor eine "Respektsperson". Der ehemalige Welttorhüter, der zwischen 1994 und 2008 für den FC Bayern unter Vertrag stand, hatte am 1. Juli 2021 die Nachfolge von Karl-Heinz Rummenigge als Vorstandsvorsitzender des deutschen Rekordmeisters angetreten. Dort müsse er laut Matthäus nun liefern. "Er hat als Spieler wie kaum ein anderer alles für den FC Bayern gegeben und steht nun in der Verantwortung", so der einstige Defensivspieler weiter.

Obwohl er keinen Zweifel daran hegt, dass Kahn den Posten in der Klub-Führung in Zusammenarbeit mit FCB-Sportvorstand Hasan Salihamidzic auch künftig zum Wohle des Vereins ausfüllen werde, schloss Matthäus potenzielle Meinungsverschiedenheiten in kontroversen Themen nicht aus. So sei keineswegs vorausgesetzt, "dass wir immer einer Meinung sein müssen, zumal wir aus unterschiedlichen Sichtweisen argumentieren", führte der 150-malige deutsche Nationalspieler aus.

In der vergangenen Woche hatte Matthäus die Bayern-Verantwortlichen für den Umgang mit Stürmer Robert Lewandowski (Vertrag endet 2023) kritisiert. Er sei verwundert, dass "nichts vorangeht", sagte er. Dafür war er von Kahn kritisiert worden. "Lothar hat nach seiner Spieler- und Trainer-Karriere noch nie einen Verein geführt. Leider interpretiert er seine Rolle als guter Fußballexperte zuletzt immer mehr als Schlagzeilenlieferant. Er wäre gut beraten, nicht über Themen zu sprechen, für die ihm jede Innensicht fehlt", so Kahn gegenüber dem Münchner Merkur und der tz.