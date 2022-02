"Verspreche, dass diese Mannschaft wieder aufsteht": Stuttgart-Trainer trotz Tiefschlag tapfer

Der nächste Tiefschlag für den VfB Stuttgart: Die abstiegsbedrohten Schwaben lagen dank eines Treffers von Wataru Endo in der 58. Minute bei der TSG Hoffenheim lange in Führung. Doch Christoph Baumgartner sorgte in der 85. und 90. Minute noch dafür, dass die Stuttgarter nun seit bereits neun Spielen ohne einen Dreier sind. Damit bleiben die Schwaben Tabellenvorletzter und müssen weiter zittern, nach 2016 und 2019 wieder in die 2. Liga abzusteigen.

