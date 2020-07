Top-Verstärkung für Drittligist: Julika Hoffmann baggert jetzt für die Sporfreunde Aligse

Wirklich lange hat es Harald Thiele ohne Volleyball und ohne die SF Aligse nicht ausgehalten. Gar nicht, wenn er ehrlich ist. Ende März 2018 hatte der 59-Jährige das Traineramt bei den SFA-Männern nach zwölf Jahren abgegeben. Bereits in der am 12. März abgebrochenen Saison stand Thiele bei der Frauen-Reserve wieder an der Seitenlinie. Die Lösung für die neue Spielzeit ist aus der Not heraus geboren, aber Thiele verbringt ja ohnehin gefühlt mehr Zeit in der Halle als zu Hause. Nun gibt er die Kommandos eben bei den Drittliga-Frauen. Und auch die Männer haben mit Erik Maul ein neues, aber im Verein bestens bekanntes Gesicht im Traineramt.

Am 6. September geht für die SF-Damen die Liga los Seit fünf Wochen absolvieren die beiden Drittliga-Teams eine wöchentliche Einheit mit Athletikcoach Lennart Gerberding. Ende Juli wollen sie ins Mannschaftstraining einsteigen, schließlich haben die SFA seit Kurzem ein Ziel vor Augen: Der Verband hat die Spielpläne der 3. Liga West bekanntgegeben. Am 6. September (16 Uhr) sollen die Aligserinnen beim TV Hörde beginnen, das erste Heimspiel würde am 19. September (19 Uhr) gegen Aufsteiger VoR Paderborn anstehen. Mit einem Heimauftritt gegen Serienmeister SVG Lüneburg II würden die Männer am 12. September (20 Uhr) folgen. Der Konjunktiv spielt dabei noch eine große Rolle, alles hängt vom Verlauf der Corona-Pandemie ab.

Personalplanungen sind abgeschlossen Rund 15 Anfragen bei potenziellen Nachfolgern von Holger Banko und Matthias Raschke sind indes im Sande verlaufen – Thiele springt abermals in die Bresche, er war ja nie wirklich weg. Die Personalplanungen sind längst abgeschlossen. Gesa von Harlessem und Brigitte Schreiner treten kürzer, sie sind die einzigen Abgänge. Libera Lena Puppke rückt aus der eigenen Dritten auf, Anna Wübbena (SC Langenhagen) wechselt fest zu den Gallierinnen.

Harald Thiele springt bei den Frauen als Trainer ein. © Archiv

Anzeige

Der Königstransfer ist Julika Hoffmann. Die Freundin von SFA-Akteur Ruben Peters war zuletzt für die TGM Gonsenheim aus der Nähe von Mainz in der Halle am Ball, konzentrierte sich aber in erster Linie auf Beachvolleyball. Nun beginnt sie an der MHH eine Ausbildung zur Kinderkrankenschwester und zieht mit Peters zusammen. 2017 verwies die 22-Jährige bei ihrem U20-DM-Titel die künftigen Mitspielerinnen Inga Thiele und Hanna Viemann auf Platz drei. 2019 gewann sie im Sand von Antalya EM-Silber. Eine feste Position hat Hoffmann nicht. „Sie kann alles“, sagt Thiele, der das Saisonziel nicht an der Platzierung festmachen will: „Wir wollen uns konsolidieren, Spaß haben und die anderen ärgern.“