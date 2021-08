Bericht: Verstärkung von Tuchel-Klub Chelsea? Borussia Dortmund mit Interesse an Hudson-Odoi

Borussia Dortmund will sich kurz vor der Schließung des Transferfensters am Dienstag weiter verstärken. Der BVB soll laut Sky offenbar Interesse an einer Verpflichtung von Callum Hudson-Odoi vom FC Chelsea London haben. Wie der Sender berichtet, soll ein Leihgeschäft im Raum stehen und beide Klubs demnächst Kontakt aufnehmen. Anzeige

Der 20-jährige Flügelspieler hat es beim Team von Thomas Tuchel zurzeit schwer, Spielzeit in der Premier League zu bekommen. Mit den deutschen Nationalspielern Kai Havertz und Timo Werner sowie Christian Pulisic, Mason Mount oder Hakim Zyech ist die Konkurrenz in Chelseas Offensivabteilung riesig. Auch beim 1:1 am Samstag gegen den FC Liverpool saß Hudson-Odoi 90 Minuten lang auf der Bank. Der Offensivspieler wurde in der Vergangenheit auch immer mal wieder mit dem FC Bayern München in Verbindung gebracht.