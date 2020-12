Verstärkungen im Winter: Setzt Hannover 96 wieder auf arbeitslose Spieler?

Am Montag hat die Deutsche Fußballliga präsentiert, wie ab der kommenden Saison die TV-Gelder neu verteilt werden. Profi-Boss Martin Kind ist zufrieden mit dem neuen Schlüssel, "96 kann mit der Entscheidung gut leben", so Kind. Doch wie sieht es in der 96-Kasse in dieser Saison aus? Wegen der Corona-Krise fehlen den Vereinen die Zuschauereinnahmen.

