Verständnis für sofortige Winterpause in der Oberliga: "Für die Vereine ist es allerdings brutal"

Keine Fußball-Spiele mehr bis zum Ende des Jahres - so lautete die Entscheidung des NFV am Montagabend. Der Spielbetrieb wird bis Ende Dezember ausgesetzt. Was bereits für den Bezirks Braunschweig und Kreis Gifhorn Gewissheit war, ist es nun auch für die heimischen Oberligisten Lupo/Martini Wolfsburg und MTV Gifhorn.

Ähnlich sieht es Gifhorns Trainer Michael Spies: "Überraschend ist das nicht. In einer Phase, in der generell alles schwieriger ist, ist es auch schwieriger, Fußball zu spielen. Für die Vereine ist es allerdings brutal, das Vereinsleben liegt ja komplett lahm." Statt wie geplant weiter individuell zu trainieren, pausiert der MTV nun erst einmal. "Wir müssen abwarten, was entschieden wird", so Spies. "Ich bin gespannt, was passiert."

Das ist auch Buonocore, der möglichst bald auf neue Informationen hofft: "Mein Wunsch ist eine genaue Planung, wie es weitergeht und zeitnahe Infos darüber." Englische Wochen sollen dabei möglichst vermieden werden, so Buonocore weiter: "Als Amateure sind wir nicht in der Lage, zwei, drei Monate lang englische Wochen zu haben. Für die Gesundheit der Spieler ist das nicht gut."