Es war DAS Gesprächs­thema vor zwei Wochen – und ist es heute noch. Beim Grand Prix von Großbritannien in Silverstone duellierten sich WM-Leader Max Verstappen und Lewis Hamilton in der ersten Runde eisenhart – mit dem schlechteren Ende und Aus für Verstappen, der mit dem amtierenden Formel-1-Champion kollidierte. Trotz Zehn-Sekunden-Zeit­strafe gewann Hamilton das Rennen. Viele Fans kritisierten nach dem Grand Prix das Straf­maß des Motor­sport-Welt­verbands, das ihrer Ansicht nach zu gering gewesen sei. Anzeige

Der SPORTBUZZER, das Sport­portal des RedaktionsNetzwerks Deutschland (RND), hat dem ehemaligen Mercedes-Motor­sport­chef Norbert Haug unter anderem diese These vorgelegt – und noch vier weitere. So äußert sich der 68-Jährige, der die Karrieren der jeweiligen sieben­maligen (Rekord-)Welt­meister Hamilton und Michael Schumacher von Beginn an begleitet und mit beiden als Sport­chef erfolg­reich gearbeitet hat, auch über das in Silverstone erst­mals getestete Sprint-Qualifying – und bringt für eine Fort­führung des Formats eine neue Punkte-Verteilung und ein neues Konzept ins Spiel. Zudem ist Alfa-Romeo-Pilot Kimi Räikkönen ein Thema, der zuletzt seiner Glanz-Form vergangener Tage etwas hinterherfuhr.

These 1: Die von der FIA ausgesprochene Strafe gegen Lewis Hamilton für den Crash mit Max Verstappen war zu gering.

Haug: "Das sehe ich anders. Vor dem unnötigen Crash gab es in der Startrunde bereits drei Situationen, bei denen Hamilton eine Berührung und einen möglichen Unfall verhindert hatte. Verstappen ist bekannt dafür, nicht zurück­zustecken, und das zeichnet einen Weltklasse­fahrer auch aus. Gleich­wohl ist für einen solchen auch der hochkarätige Instinkt nicht weniger wichtig.Also zu wissen und zu spüren, wenn nachgeben zum Selbstzweck angesagt ist. Deshalb, weil er – wie dann ja geschehen – andernfalls selbst der Leid­tragende ist. Verstappen war in der fraglichen Szene jener mit den schlechteren Karten. Nachgeben hätte ihm anschließend womöglich den Sieg beschert und obendrein wohl sieben WM-Punkte mehr als Lewis Hamilton. So aber waren es 26 Punkte weniger, was am Ende schlimmsten­falls eine nicht gewonnene Weltmeisterschaft bedeuten kann. Diese Punkte­realität zu ändern, hätte auch ein Wiederaufnahme­verfahren des Vorfalls seitens der FIA nicht geschafft, aber die Rennkommissare lehnten diese Wiederaufnahme am Donnerstagabend ja aus gutem Grund ab. Daaa Verstappen sauer ist, ist allzu verständlich, aber Formel 1-Siege gibt es auch im besten Auto nur für makelloses Können und schiere Cleverness."

These 2: Der WM-Kampf kann jetzt richtig schmutzig werden.

Haug: "Das glaube ich nicht. Hart ja, aber schmutzig, nein. Es ist sicherlich nicht zu erwarten, dass die Team­verantwortlichen von Red Bull Racing und Mercedes-Benz nach dem GP Ungarn den Sommer­urlaub gemeinsam auf einer einsamen Insel verbringen werden. Viel­mehr werden in dieser Zeit sicherlich Argumente des einen gegen den anderen gesammelt – und den Gegner aus dem Tritt zu bringen wird nicht nur auf, sondern vielmehr auch neben der Piste versucht. So lange schon, wie es Motor­sport auf aller­höchstem Niveau, bei dem es um enorm viel geht, gibt."

These 3: Sebastian Vettel hat sich in den letzten Rennen zu leicht mit seinem Schicksal abgefunden.

Haug: "Auch hier bin ich anderer Meinung. Man sieht, dass Sebastian kämpft und versucht, alles zu geben – anders dreht er sich nicht bereits in der ersten Runde. Sein Auto und sein Team müssen besser werden, und er als Fahrer hat seinen Teil dazu beizutragen und dabei möglichst regel­mäßig seinen schwächer eingeschätzten Team­kollegen im Griff zu haben. Alle wohl­gemeinten Aktivitäten und Aussagen rund um das Kern­thema 'Erfolg auf der Renn­strecke' laufen ansonsten Gefahr, falsch interpretiert zu werden. Beim Fußball ist wichtig auf dem Platz, in der Formel 1 ist wichtig auf der Strecke."

These 4: Dreher, Unfall, konstant langsamer als der junge Team­kollege: Kimi Räikkönens Zeit in der Formel 1 ist vorbei und sollte nach dieser Saison enden.

Haug: "Ich fände das schade, auch wenn es womöglich so kommen wird. So einen wie Kimi hat die Formel 1 noch nie gehabt, und er ist jetzt 20 Jahre – mit kurzen Unterbrechungen – am Start. Keiner hat mit weniger Reden mehr Siege und WM-Punkte und vor allem Sympathie­punkte geholt als Kimi. Dass seine aktive Zeit irgendwann ablaufen wird, ist klar, aber von mir aus dürfte es gerne noch mindestens ein Jährchen sein. Kimi ist mit absoluter Sicherheit nicht der schwächste Fahrer im Feld und als sogenanntes 'Gesamtpaket' immer noch Top Five. Ich nehme mit dieser Beurteilung gerne in Kauf, nicht ganz objektiv zu sein. Ich habe jahre­lang mit Kimi als Formel-1-Fahrer gearbeitet und kenne und schätze seine Qualitäten."

These 5: Die in Silverstone erst­mals ausgetragene Sprint-Qualifikation war nur wenig spannend und sollte keine Zukunft haben.