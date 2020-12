Verstappen gewinnt engen Pole-Kampf in Abu Dhabi – Vettel verpasst Top Ten in letzter Ferrari-Quali 

Der Niederländer Max Verstappen hat sich die Pole Position für das Saisonfinale der Formel 1 in Abu Dhabi gesichert. Der Red-Bull-Pilot setzte sich in der packenden Zeitenjagd am Samstag mit nur 0,025 Sekunden Vorsprung vor dem zuletzt schwächelnden Valtteri Bottas im Mercedes durch. Platz drei belegte Weltmeister Lewis Hamilton im zweiten Silberpfeil.

