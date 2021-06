Verstappen schlägt Hamilton im Steiermark-Qualifying erneut - Rückschlag für Vettel

Max Verstappen hat sich den ersten Startplatz für den Großen Preis der Steiermark gesichert. Der Formel-1-Spitzenreiter aus den Niederlanden setzte sich am Samstag im Red Bull in 1:03,841 Minuten überlegen durch und verdrängte Weltmeister Lewis Hamilton im Mercedes auf den zweiten Platz. Im österreichischen Spielberg verdiente sich Lando Norris aus Großbritannien im McLaren Rang drei. Valtteri Bottas hatte den zweiten Mercedes ursprünglich auf Platz zwei gefahren, nach einer Startplatzstrafe geht der Finne aber nur als Fünfter in den Grand Prix in den Alpen.

