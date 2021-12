Verstappen und Hamilton eingeschnappt: Wie Regel-Zankereien das Formel-1-Finale überschatten

Für Lewis Hamilton ist die Sache klar: Sein WM-Rivale Max Verstappen fährt derzeit über dem Limit. Und dass der Niederländer dann auch noch Sonntagnacht nachträglich eine für das Rennergebnis bedeutungslose Zehn-Sekunden-Strafe für den seltsamen Auffahrunfall zwischen den beiden beim Großen Preis von Saudi-Arabien bekam, bestärkte den amtierenden Weltmeister noch in seiner Sichtweise. So sehr, dass er verbal noch einmal nachlegte – auch, um vor dem Finale in einer Woche in Abu Dhabi schon einmal öffentlich die Fronten abzustecken. Nach dem Motto: Ich bin der Gute, Max ist der Böse. Anzeige

"Ich versuchte hier wirklich, im Auto die Fassung zu bewahren", sagte der Mercedes-Star. "Ich bin in 28 Jahren Rennsport gegen viele Piloten gefahren, und da gab es unter den Toppiloten einige, die ein wenig über dem Limit operierten. Fahrer, für die Regeln offenbar nicht gelten, oder sie denken nicht an die Vorschriften." Denn eines ist klar: Hamilton fürchtet angesichts der Ausgangslage, dass Verstappen die WM-Entscheidung durch einen Crash suchen könnte: Die beiden sind punktgleich, doch Verstappen hat mehr Siege – würden beide ausscheiden, wäre der Red-Bull-Pilot also Weltmeister. Zumindest dann, wenn ihn die FIA nicht mit einem Punktabzug bestraft, oder gar, wie Michael Schumacher 1997 nach dessen provoziertem Crash mit Jacques Villeneuve, mit Streichung aller Punkte.

Historisch betrachtet ähnelt die Situation aber vor allem auch der von 1990 in Suzuka mit dem berühmt berüchtigten Crash zwischen Ayrton Senna und Alain Prost in der ersten Kurve. Mit Verstappen in der gleichen Rolle wie damals Senna: mit dem Gefühl, die ganze Welt gegen sich zu haben, vor allem die der obersten Entscheider. Denn was Red-Bull-Motorsportkoordinator Helmut Marko am Sonntagabend sagte, ist nicht ganz falsch: "Wenn Max hart gegen Hamilton fährt, dann ist es eine Strafe. Wenn Hamilton ihn von der Strecke boxt, dann ist das scheinbar ein Kavaliersdelikt. Aber so kann das nicht weitergehen."

Verstappen sieht sich doppeltem Standard ausgesetzt

Worauf sich Marko mit seiner Aussage bezog, war folgende Szene: Beim zweiten Platztausch hat Hamilton Verstappen ebenso von der Strecke gedrückt – ohne Strafe. Marko: "Also scheinen die Maßstäbe hier etwas anders gehandhabt zu werden." Der österreichische Ex-Grand-Prix-Pilot Alexander Wurz stimmt da zu: "Das war von Lewis auch nicht sauber." Und es sind die vielen Kleinigkeiten, die sich aus Verstappens Sicht aufaddieren, ihm das Gefühl geben, immer schlechter wegzukommen als die Mercedes-Konkurrenz: Er bekam in Katar eine Fünf-Plätze-Strafe wegen Missachtung gelber Flaggen. Die dubiosen Umstände galten jedoch nicht als Entlastung. In Dschidda, unter ähnlichen Umständen, gab es bei Hamilton dagegen keine Strafe.