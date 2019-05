Verstärkung auf links: Kölner Jannes Horn vor Leihe zu Hannover 96?

Der 96-Umbruch ist in vollem Gange. Zumindest, was die Spielerflucht aus Hannover angeht. Niclas Füllkrug geht zu Werder, Ihlas Bebou nach Hoffenheim, Pirmin Schwegler nach Australien, Oliver Sorg zieht es wohl nach Nürnberg. Die Reise nach Hannover hat hingegen noch kein Profi angetreten. In knapp vier Wochen ist Trainingsstart, einen Neuzugang gibt es noch nicht.