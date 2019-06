Mit Verstärkung aus dem Nachwuchs: So lief das 96-Training am Freitag

Auch bei der Trainingseinheit am Freitagvormittag fehlten Trainer Mirko Slomka wieder eine ganze Reihe an Spielern auf dem 96-Trainingsgelände. Nach ihrem Zusammenprall am Dienstag müssen Walace (Nasenbeinbruch) und Torhüter Michael Esser (Platzwunde am Kinn) noch pausieren.

Weiterhin nicht mit dabei waren ebenfalls die amerikanischen U20-Nationalspieler Chris Gloster und Sebastian Soto, die nach ihrer Teilnahme an der Weltmeisterschaft in Polen noch bis Montag im Sonderurlaub verweilen. Auch Genki Haraguchi, der zuletzt noch mit der japanischen Nationalmannschaft unterwegs war, ist dann zurück in Hannover. Timo Hübers befindet sich genau wie Felipe im Aufbautrainig.