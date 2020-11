Verstärkung aus Salzburg? RB Leipzig wohl an Dominik Szoboszlai dran

Leipzig. Die Nationalmannschaft beehrt in diesen Tagen und Stunden Leipzig, die wenigen Nicht-Internationalen der ortsansässigen Roten Bullen haben frei bis Montag. Dieser Kurzurlaub der Männer von Julian Nagelsmann ist übrigens länger als die komplette Winter-Auszeit. Am 21. November spielt RB bei Eintracht Frankfurt, vollends still ruht der See, in dem Neuigkeiten und/oder Gerüchte kraulen, bis dahin allerdings nicht.

