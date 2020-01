Verstärkung für die 96-Abwehr? Alles hängt an Marcel Franke

Zum Abschluss der Vorbereitung gab’s noch mal ein gemeinsames Essen. 96-Profichef Martin Kind lud Mannschaft und Betreuer in seinen Kokenkrug in Großburgwedel ein – auf Wunsch von Kenan Kocak. Der Trainer wollte noch mal „das Zusammengehörigkeitsgefühl stärken“ vor dem Pflichtspielauftakt in Regenburg am nächsten Dienstag.

Die Mannschaft machte dabei „einen sehr positiven und selbstbewussten Eindruck“ auf Kind. Auch die drei neuen Spieler kamen gut beim Chef an. Der Stürmer John Guidetti, Mittelfeldspieler Dominik Kaiser und Torwart Martin Hansen – „alle haben eine positive Ausstrahlung“, meint der 75-Jährige.