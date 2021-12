Verstärkung in der Winterpause: Chemie Leipzig verpflichtet Simran Dhaliwal

Dhaliwal: "Ich bin sehr glücklich"

Chemie-Trainer Miroslav Jagatic sagt über den Neuzugang: „Wir haben Simran viereinhalb Monate beobachtet, menschlich und sportlich ergänzt er die Mannschaft sehr gut. Seine Ausbildung im Nachwuchsleistungszentrum überzeugte die ganze Sportliche Leitung. Er ist ein junger Spieler mit viel Entwicklungspotential, vorzugsweise in der Innenverteidigung aber auch auf der '6' einsetzbar. Aus diesen Gründen freuen wir uns, Simran in der Chemie-Familie begrüßen zu dürfen.“

Simran Dhaliwal wurde beim FC Rot-Weiß Erfurt, dem VfL Halle und dem Halleschen FC ausgebildet und spielte seit Anfang 2019 in Nordthüringen beim FC Wacker. Dort hatte er sich im Herbst 2019 in die Stammformation der 1. Mannschaft gespielt und war seitdem in fast jedem Spiel vornehmlich über die volle Distanz in der Innenverteidigung der Nordhausener auf dem Platz. In den 35 Einsätzen für Wacker Nordhausen konnte er auch zwei Treffer erzielen.