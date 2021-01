Versteckte Zeichen: Wenn der Schiri-Assistent die Faust ballt, droht dem Spieler Rot

Der Schiedsrichter und seine Assistenten - um sich auf dem Platz abzusprechen, ist keine Sprache nötig. Korbinian Becker, Nachwuchs-Beauftragter im Gifhorner Schiri-Ausschuss, verrät in der SPORT BUZZER-Schiedsrichter-Kolumne "...denn Sie wissen nicht, was wir tun", mit welchen versteckten Zeichen die Kommunikation im Gespann verläuft. Und da wird auch schon mal eine Faust vorm Bauch geballt...

Doch was sind überhaupt "versteckte Zeichen" und wann kommen sie zum Einsatz?

Beispiel Einwurf: Geht der Ball auf der Seite eines Schiri-Assistenten ins Aus - aber nicht in der Spielfeldhälfte, in der er sich bewegt -, so signalisiert er dem Referee durch eine kurze Körperdrehung, in welche Richtung der Einwurf ausgeführt werden sollte. Becker: "Sobald der Schiri dieses Zeichen zur Kenntnis genommen hat, nickt er mit dem Assistenten ab, der dann wieder eine normale Position einnimmt." Nach dieser unauffälligen Absprache verkündet der Referee die Entscheidung durch das Heben seines Armes für die Spieler. Aber warum verzichtet der Assistent in dieser Situation aufs Fahnenzeichen? Um mögliche Diskussionen zu vermeiden. "Er wäre zu weit entfernt, als dass die Spieler hier seine Entscheidung akzeptieren würden", erklärt das Ausschuss-Mitglied.

Beispiel Eckball: Hier signalisiert der Schiri-Assistent durch einen nach außen abgespreizten Finger oder mit der freien Hand, dass der Ball nun richtig liegt.

Beispiel Karte zeigen: Der Assistent greift auch ein, wenn er nach einer Spiel-Situation der Meinung ist, dass ein Spieler zu verwarnen oder des Feldes zu verweisen ist. So macht er sich beim Unparteiischen in einem ersten Schritt durch das Drücken der Funkfahne bemerkbar. "Diese Fahne ist kein Muss aber eine sehr angenehme Hilfe", sagt Becker.

Sobald der Referee zu ihm schaut, zeigt er nun entweder kurz auf seine Brust (Verwarnung) oder ballt eine Faust vor dem Bauch (rote Karte). Becker: "Die Kunst an der Stelle ist, dass dies alles so schnell ablaufen muss, dass es möglichst kein Außenstehender bemerkt, da man sich ansonsten sofort in Zugzwang bringt." Man könne im Gespann aufgrund unterschiedlicher Blickwinkel ja durchaus anderer Meinung sein. "Am Ende des Tages muss der Schiedsrichter die Entscheidung treffen und verkaufen", so Gifhorns Nachwuchs-Beauftragter.

Kommt es direkt vor dem Assistenten zu einem Foulspiel, so zeigt er dies offen mit der Fahne an. Doch gerade bei schnellen Konter-Situationen oder Handspielen, bei denen oftmals weniger die Entfernung zur Situation, sondern mehr der Blickwinkel eine Rolle spielt, nutzt der Assistent erneut die Funkfahne und nicht das offene Fahnenzeichen. Sieht er beispielsweise ein verstecktes, aber eindeutiges Handspiel weit von sich entfernt und der Schiri reagiert nicht, obwohl sich viele beschweren, drückt der Assistent auf seine Fahne, tippt auf seine Hand und dreht sich in die Richtung, in die das Spiel fortgesetzt werden soll. "Nun kann der Schiedsrichter einen Freistoß geben und es so verkaufen, als hätte er die Situation gesehen. Wenn der Assistent hier aus 40 Metern mit einem offenen Fahnenzeichen den Freistoß angezeigt hätte, wäre höchstwahrscheinlich keine Akzeptanz für diese Entscheidung vorhanden", so Becker.

Man sieht also: Ein sich gut verstehendes, abgestimmtes Team ist ein entscheidender Faktor für eine funktionierende Spielleitung. " Ein Schiri-Assistent ist längst nicht nur dafür da, um Abseits und Einwürfe anzuzeigen", sagt Becker, der den Zuschauern Spaß dabei wünscht genauer hinzuschauen, wenn der Ball wieder rollt: "Sie werden sicherlich noch viele weitere Zeichen entdecken, da es natürlich auch immer Unterschiede zwischen den diversen Gespannen gibt."