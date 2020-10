Nach Verstoß gegen Corona-Regeln: England-Star Jadon Sancho kommt ohne Polizei-Strafe davon

Sancho hatte am Samstag zusammen mit seinen Nationalmannschafts-Kollegen Tammy Abraham und Ben Chilwell in London eine Geburtstagsparty im Haus von Chelsea-Angreifer Abraham gefeiert - das belegten Bilder der englischen Zeitung The Sun. Sancho, der dem BVB gegen den SC Freiburg nach einer Atemwegsinfektion gefehlt hatte, ist auf diesen mit heruntergezogenem Mund-Nasen-Schutz und singend zu sehen .

Wie der Dortmunder sind auch Abraham und Chilwell zunächst nicht zur Auswahl gereist. Das Testspiel gegen Wales am Donnerstag (21 Uhr) wird definitiv ohne das Trio stattfinden. Ob die drei Profis bei den anstehenden Nations-League-Partien gegen Belgien am Sonntag sowie gegen Dänemark am 14. Oktober wieder dabei sein werden, ist noch offen. Insgesamt waren neben dem Star von Borussia Dortmund wohl 20 Personen mit dabei. Die Abstandsregeln seien nicht eingehalten worden. In England dürfen sich nur maximal sechs Leute aus verschiedenen Haushalten treffen.