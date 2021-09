Verstoß gegen Corona-Regeln: Ex-Schalke-Profi Weston McKennie für Kanada-Spiel suspendiert

Welchen Verstoß McKennie genau begangen hatte, wollte Nationaltrainer Gregg Berhalter nicht sagen. Der Coach ließ offen, ob der Profi von Juventus Turin am Mittwoch gegen Honduras zurück ins Team kehrt.

McKennie war zur Saison 2017/18 in die U19 von Schalke 04 gewechselt und hatte anschließend den Durchbruch bei den Profis geschafft. In den kommenden drei Jahren absolvierte er insgesamt 91 Pflichtspiele für den Revierklub, erzielte dabei fünf Tore und bereitete acht weitere vor. Zur Spielzeit 2020/21 zog es ihn zunächst auf Leihbasis zum italienischen Spitzenklub Juventus Turin, von dem er zur laufenden Saison schließlich für 18,5 Millionen Euro zuzüglich möglicher Bonuszahlungen in Höhe von 6,5 Millionen Euro fest verpflichtet wurde. Für die "Alte Dame" kommt er inzwischen auf 47 Pflichtspielauftritte (sechs Tore, drei Vorlagen).