Verstoß gegen UEFA-Regeln: Verband verbietet drei kleine Vögel auf Ajax-Trikot in Champions League

Ajax Amsterdam darf auf seinen an Reggae-Legende Bob Marley erinnernden schwarzen Trikots nicht drei kleine Vögel und drei Kreuze in den Farben rot, gelb und grün abbilden. Der eigentlich in rot und weiß spielende niederländische Meister nutzt die Trikots als Ausweichkleidung, das Shirt gilt unter den Fans als sehr populär. Die Vögel erinnern an Marleys Lied "Three Little Birds" (drei kleine Vögel), das bei Ajax-Heimspielen erklingt. Anzeige

Die UEFA teilte dazu am Dienstag auf Anfrage mit, der Nackenbereich, in dem die Vögel und die Kreuze abgebildet sind, sei den Teamsymbolen vorbehalten. Die Vögel seien kein solches Symbol, so wie dies im entsprechenden Artikel der Ausrüstungsbestimmungen erklärt werde. Daher sei das Design nicht genehmigt worden. Auch zum Stadtwappen von Amsterdam gehören drei Kreuze, allerdings in weiß.

UEFA erklärt: Bedenken wegen Trikots schon im vergangenen Jahr mitgeteilt