Verstrickung in Finanzskandal in Italien: Klub-Bossen von Juventus, Neapel und Tottenham drohen Sperren

Wegen ihrer Verstrickungen in einen Finanzskandal in Italien drohen den Vereinsbossen von Juventus Turin, SSC Neapel und auch Tottenham Hotspur in England lange Sperren. Zum Auftakt des Verfahrens vor dem Sportgericht des italienischen Verbandes FIGC forderte die Anklage am Dienstag Sperren von zwölf Monaten für Juves Klubchef Andrea Agnelli und mehr als 16 Monaten für den ehemaligen Manager des Rekordmeisters, Fabio Paratici. Dieser ist seit Sommer 2021 Sportdirektor von Tottenham Hotspur in der Premier League.

