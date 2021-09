Versuchte Spielmanipulation? Unbekannter bietet dem FC Eilenburg 100.000 Euro

Eilenburg. Versuchte Spielmanipulation in der Region: Nachdem der FC Energie Cottbus einen Fall öffentlich gemacht hat, ist Ähnliches auch beim FC Eilenburg passiert. Ein Spieler des Fußball-Regionalligisten wurde anonym per WhatsApp angeschrieben, um für 100.000 Euro ein Spiel zu verschieben. Verband und Staatsanwaltschaft wollen nun die Echtheit der Nachricht prüfen, während der Verein sich in Schockstarre befindet. Anzeige

Nico Knaubel wollte es kaum glauben: „Nicht zu fassen, in welche Dimensionen das vordringt, einfach nur makaber“, sagte der FCE-Trainer. „Aber unser Spieler hat sensationell reagiert.“ Der Eilenburger Kicker meldete den Vorfall umgehend den Vereinsverantwortlichen, die ihn an den Nordostdeutschen Fußballverband (NOFV) weiterreichten.

„Wir haben die notwendigen Maßnahmen eingeleitet“, erklärte NOFV-Geschäftsführer Holger Fuchs gegenüber dem SPORTBUZZER, ohne jedoch ins Detail gehen zu wollen. „Das liegt jetzt bei der Staatsanwaltschaft.“ Allerdings hält Fuchs den Ball betont flach: „Ob da überhaupt was dran ist, ist sehr, sehr fraglich. Aber der Geschichte wird trotzdem nachgegangen.“ Vergleichbare Vorfälle lägen weit in der Vergangenheit. „Viele Jahre lang ist nichts passiert, auch deswegen muss erst einmal der Wahrheitsgehalt überprüft werden“, so Fuchs weiter.

Vor dem Pokalspiel

Seine Zweifel rühren wohl daher, dass die Original-Nachricht in überaus holprigem Deutsch daherkommt und sich auch nicht auf ein konkretes Spiel bezieht. Die exakt gleiche Nachricht bekamen auch Cottbuser Spieler. Der genaue Wortlaut: „Hallo Freund. Im Internet gibt es Spielmanipulationen deines Teams, gibt es Spielmanipulationen wirklich? Ich frage dich, weil ich weiß, dass du ein Spieler bist. Wenn es ihn gibt und du mir das nächste Ergebnis gibst, ich zahle Dir hunderttausend Euro pro Spiel. Ich zahle dir in Bitcoins. Die Zahlung ist nicht nachvollziehbar und niemand kann dir etwas sagen. Lass es mich wissen.“ Gut möglich, dass die Nachricht mit einem Übersetzungsprogramm erzeugt wurde.

In Sachen Energie Cottbus ist übrigens der Landesverband Brandenburg zuständig, weil der Vorfall in Zusammenhang mit einem Landespokalspiel gebracht wurde. Auch in Eilenburg ging die Nachricht vorm Pokalspiel in Neugersdorf ein. Im sächsischen Verband seien Fälle von versuchter Manipulation „nicht ansatzweise bekannt“, wie Spielausschuss-Mitglied Volkmar Beier sagte. „Sollte es Hinweise geben, würden wir diese sofort zur Anzeige bringen.“