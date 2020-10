Ein Verteidiger mit Topwerten: Hübers spielt Statistikkönig bei Hannover 96

Der Karriereweg war zwar nicht leicht für Timo Hübers – schon zweimal bremsten schwere Knieverletzungen ihn lange aus –, aber der 24-Jährige hat sich erst ran- und dann reingekämpft bei 96 und ist mittlerweile unverzichtbar. Kein Wunder also, dass die Entscheider den auslaufenden Vertrag gern langfristig verlängern wollen. Wie wichtig Hübers für das Team von Kenan Kocak ist, beweist auch die Statistik.

Ein schlaues Köpfchen

Gegen Erstligaabsteiger Düsseldorf wurde erneut deutlich, dass 96 ein erstligareifes Duo im Abwehrzentrum hat. Hübers und Sommereinkauf Simon Falette (28) schoben sich sicher die Bälle zu und zogen so die Fortunenketten auseinander. Der Spitzenwert von Hübers: 107 Ballkontakte.

Die Sammlung an Topwerten ist auch mit Blick auf die gesamte bisherige Saison lang: Hübers hat die meisten Ballkontakte aller Zweitligakicker, den drittbesten Zweikampfwert der Vielkämpfer mit mehr als 50 Duellen und Platz zwei bei den angekommenen Pässen. Seine verlässliche Ausbüglerqualität und die gute Spieleröffnung sind zwar nicht ganz so leicht in Zahlen abzubilden, aber spürbar.

Hübers ist präsent in der Abwehrzentrale und ein schlaues Köpfchen – auch für die Kabine. 96-Coach Kocak berief den Masterstudenten (Wirtschaftswissenschaften) in diesem Sommer erstmals in den Mannschaftsrat.