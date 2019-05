Auslaufende Verträge: Mit diesen Spielern von Hannover 96 würdet ihr verlängern!

Die laufende Bundesliga-Saison biegt auf die Zielgerade ein, und obwohl Hannover 96 schon längst abgeschrieben war, besteht theoretisch noch immer die Chance auf den Klassenerhalt. Trotz der (noch) unklaren Zukunft müssen im Hintergrund bereits die Strippen für die kommende Spielzeit gezogen werden - und das bedeutet auch, dass der eine oder andere Spieler den Verein verlassen wird. Bei Derbyheld Niclas Füllkrug ist die Sache klar, er wird seine Heimatstadt nach der Saison in Richtung seines Ex-Klubs Werder Bremen verlassen.

Bilder vom Training von Hannover 96 am Tag der Arbeit (1. Mai)

Was wird aus Bakalorz, Prib und Co.?

Ganz und gar nicht klar ist die Situation der Spieler, deren Verträge im Sommer auslaufen. Mit Marvin Bakalorz, Felipe, Edgar Prib, Oliver Sorg und Uffe Bech stehen bei den "Roten" aktuell fünf Spieler im Kader, deren Kontrakt am 30. Juni 2019 ausläuft. Mit welchem dieser Akteure 96 verlängern wird, ist derzeit noch unklar. Daher wollten wir von Euch wissen, wen Ihr aus diesem Quintett auch in der kommenden Saison gern bei Hannover 96 sehen würdet.

Würdet ihr die von Verletzungen geplagten Edgar Prib und Felipe mit einem neuen Vertrag ausstatten? Sollte Kapitän Bakalorz auch in der kommenden Spielzeit den kämpferischen Kurs auf dem Grün vorgeben? Und was ist mit Olli Sorg und Uffe Bech? Wie Ihr euch entschieden habt, das erfahrt Ihr in der Galerie.