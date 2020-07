Vertrag aufgelöst: Kapitän Daniel Baier und der FC Augsburg gehen getrennte Wege

Die Zeit von Kapitän Daniel Baier beim FC Augsburg ist vorbei. Der 36-Jährige einigte sich mit dem Verein auf eine sofortige Vertragsauflösung. Das teilte der Verein in einer offiziellen Mitteilung mit. Der Kontrakt des Mittelfeldspielers wäre noch bis Juni 2021 gültig gewesen. In Augsburg kam Baier seit 2010 auf insgesamt 274 Bundesliga-Spiele, hatte unter Heiko Herrlich seinen Stammplatz aber zuletzt verloren.

Auf Twitter fand der Klub lobende Worte und kündigte eine angemessene Verabschiedung für Baier an: "Wir bedanken uns herzlich bei Daniel Baier für seinen Einsatz in all den Jahren für unseren FCA. Da er ein derart verdienter Spieler für unseren FCA ist, haben wir mit ihm ein Abschiedsspiel vereinbart, damit er sich auch von allen FCA-Fans gebührend zu verabschieden kann!"