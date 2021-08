Vertrag aufgelöst: Ex-Schalke-Kapitän Omar Mascarell wechselt zu La-Liga-Klub Elche FC

Bundesliga-Absteiger FC Schalke 04 kann in Omar Mascarell einen weiteren Großverdiener von der Gehaltsliste streichen. Der Mittelfeldspieler kehrt in seine spanische Heimat zum Erstligisten FC Elche zurück und unterschreibt dort einen Vertrag bis 2022. Eine Ablöse kassiert der finanziell angeschlagene Revierklub dafür aber nicht. Der ursprünglich bis zum Sommer 2022 datierte Kontrakt mit dem 28-Jährigen wurde zuvor aufgelöst. Das teilte der Zweitligist am Montag mit. Zuvor hatte in Matija Nastasic bereits ein Profi mit üppigem Gehalt den FC Schalke verlassen - zum AC Florenz.

