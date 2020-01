Aus bestätigt: Vertrag von Naldo bei AS Monaco aufgelöst - Zukunft von Ex-Bundesliga-Star offen

Die AS Monaco und Naldo gehen ab sofort getrennte Wege. Wie der Klub mitteilte, wurde der Vertrag des brasilianischen Innenverteidigers mit sofortiger Wirkung aufgelöst. Das Arbeitspapier des 37-Jährigen lief noch bis zum 30. Juni 2020. Naldo stand für Monaco seit seinem Wechsel im Januar 2019 in lediglich sieben Liga-Partien auf dem Platz. In der aktuellen Spielzeit reichte es für Naldo sogar nur drei Mal zu einer Nominierung in den Kader der Monegassen. Zum Einsatz kam der Defensiv-Routinier dabei nicht.