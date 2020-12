Vertragspoker mit Bayern-Star David Alaba: Vorstand Oliver Kahn spricht schon von Abschied

Im Vertragspoker mit Abwehrchef David Alaba gibt FC-Bayern-Vorstand Oliver Kahn einen Einblick in die aktuellen Verhandlungen. Klar ist: Der Rekordmeister will den 2021 auslaufenden Vertrag mit dem 28 Jahre alten Österreicher gerade in der Corona-Krise nicht um jeden Preis verlängern. Dennoch hoffen die Bayern-Verantwortlichen nach den bislang nicht erfolgreichen Verhandlungen mit Alaba und dessen Berater Pini Zahavi, der bei FC Bayern auch Robert Lewandowski zu seinen Klienten zählt, weiter auf eine Übereinkunft. Kahn rechnet aber nicht mit einem Verbleib des Verteidigers in München.

"David ist seit zwölf Jahren beim FC Bayern, davon zehn Jahre als Profi. So wie es aussieht, orientiert er sich um. Das müssen wir akzeptieren", sagte Kahn in einem Interview mit der Sport Bild. Die Haltung des Vereins in den zähen Verhandlungen sei klar. "Wir haben David Alaba den roten Teppich ausgerollt und sind an unsere Grenzen gegangen. David und speziell sein Berater Pini Zahavi sind nicht über diesen roten Teppich gegangen. Also haben wir ihn irgendwann wieder eingerollt", erklärt Kahn. Bei der Vertragsverlängerung mit Lewandowski bis 2023 habe man vor einem Jahr mit Zahavi, den Ehrenpräsident Uli Hoeneß zuletzt einen "geldgierigen Piranha" nannte, auch eine Einigung erzielt. Das ist bei Alaba offenbar in weite Ferne gerückt. Und so droht dem FC Bayer ein ablösefreier Abgang des Österreiches im kommenden Sommer.