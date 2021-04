Bericht: Neuer Vertrag von Bayern-Stürmer Choupo-Moting soll Option enthalten

Werbung für eine Vertragsverlängerung beim FC Bayern München machte Lewandowski-Backup Eric Maxim Choupo-Moting zuletzt allemal. Mit je einem Tor in Hin- und Rückspiel im Champions-League-Viertelfinale gegen Ex-Klub Paris Saint-Germain sowie einem Treffer in der Bundesliga gegen den VfL Wolfsburg (3:2) überzeugte der 32-Jährige offenbar auch die Bayern-Bosse. Laut Kicker soll der aktuell nur bis Ende Juni laufende Vertrag um ein Jahr verlängert und sogar mit einer Option auf eine weitere Saison ausgestattet werden.

"Wir schätzen Choupo sehr. Er hat die letzten Spiele gut gearbeitet für die Mannschaft, hat Tore gemacht", sagte Trainer Hansi Flick zuletzt nach dem Ausscheiden in Paris. In der entscheidenden Champion-League-Phase und zuletzt auch in der Bundesliga mussten die Bayern auf den verletzten Weltfußballer Robert Lewandowski verzichten. Choupo-Moting war da - auch wenn seine Tore in der Königsklasse am Ende nicht reichten. In der Bundesliga zuletzt hatte er aber mit dem zwischenzeitlichen Treffer zur 2:0-Führung in Wolfsburg aber großen Anteil am Sieg im Top-Spiel.